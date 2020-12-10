Москва, 10 декабря, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Военный парад в столице Азербайджана Баку, посвящённый окончанию конфликта в Нагорном Карабахе, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Tccb.gov.tr Военный парад в Баку

"Опомнитесь, люди, хватит тут грызть друг друга! Будь проклята война, унёсшая жизни более 5000 молодых людей. Вы лучше помяните, помните тех ребят, которые достойно воевали. Вы лучше помогите их детям маленьким, матерям, убитым горем. Хотя ничто не утешит боль матери, потерявшая сына. Горе матери одинаково, как с одной, так и с другой стороны. Лучше худой мир, чем война!», — пишет пользователь Лада.

Многие комментаторы отметили, что результаты кровопролитного противостояния в Нагорном Карабахе не стоили тех жертв, которые понесли стороны конфликта. Граждане уверены, что виною тому стало пустое упорство премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который не справился с ситуацией и привёл свою страну к поражению.

«Пашинян и Арцах не признал, и свои вооруженные силы ему на помощь не отправил, и президенту России заявил, что на компромиссы с Баку не готов и будет «воевать до конца». Навоевался. А ведь если бы в свое время Баку и Ереван прислушались к мнению России, то смогли прийти практически к тем же результатам, но без кровопролития многотысячных жертв», — считает пользователь Ural E.

Некоторые пользователи оказались уверены, что проводить парад по данному событию не стоило. Граждане считают, что Азербайджан празднует пиррову победу и конфликт, на самом деле, ещё не подошёл к своему концу.

«Празднуют победу. Кого над кем? Пиррова победа. Любая война оправдана только, если она носит освободительный от внешнего агрессора характер. А это — унижение человеческого и национального достоинства другого народа, тем более, если этот народ и оказался слабее победителя. Ну, отпразднуют, погуляют азербайджанцы, а дальше что? А мира и добрососедских отношений не будет. И ненависть возрастёт в разы», — поделился мнением Appolon A.

С этим мнением согласились и те, кто отметил, что вместо присутствия президента Российской Федерации Владимира Путина на событии в Баку, глава государства Ильхам Алиев принимал парад вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«А Путина, как гаранта и главного миротворца этой войны, не позвали. Вывод один: не последняя это была заварушка», — написала Tatiana K.

Напомним, 10 декабря в столице Азербайджана Баку на площади Азадлыг состоялся военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе, на котором присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.