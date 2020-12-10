Белгород, 10 декабря, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Трёх жителей Московской области задержали по подозрению в сбыте поддельной валюты в Белгородской области. У подозреваемых изъяли более 37 тысяч долларов США, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

31.мвд.рф Изъятая поддельная валюта

Канал сбыта поддельных купюр пресекли в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. У злоумышленников изъяли более 700 поддельных купюр достоинством 50 и 100 долларов США. Общая сумма составила свыше 37 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело. Двух подозреваемых суд отправил под стражу.