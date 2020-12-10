Москва, 10 декабря, 2020, 16:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Германии наблюдается много вспышек среди работников медицины. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил заместитель директора клиники Helios Klinikum Berlin, врач-уролог Дмитрий Гайдамаченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Германии ситуация не очень простая. Очень много вспышек среди врачей, среди среднего медперсонала. Что меня смущает — что с момента возникновения заболевания мы практически не имеем никакой таргетированной противовирусной терапии и даже иммунотерапии», — сказал Гайдамаченко.

По его словам, на данный момент иммунизация — «больше профилактическое средство».