Ватикан, 11 декабря, 2020, 06:08 — ИА Регнум. Джо Байдену следует отказать в причастии по «пастырским причинам», такое мнение высказал архиепископ-эмерит Филадельфии Чарльз Шапью, сообщает CatholicNewsAgency.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Свою позицию Шапью аргументирует тем, что являющийся католиком Байден поддерживает аборты. Более того, он считает весьма чреватым, что некоторые епископы публично заявляют о своем намерении причащать Байдена. По мнению Шапью, прилюдное выражение подобного намерения способно в дальнейшем осложнить ситуацию для коллег тех, кто его, это намерение, сейчас изъявляет.

Шапью настаивает: позиция Байдена свидетельствует о том, что у него есть расхождения с Церковью, и хотя многие решения, которые он поддерживал, действительно полезны, есть и другие — и они разрушительны для общества. И потому, что привели к гибели миллионов жизней, и потому, что дают зеленый свет тяжелым моральным порокам. Байдену нужно отказать в причастии не ради наказания, а для исправления.

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