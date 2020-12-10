Красногорск, 10 декабря, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Журналист Иван Сафронов может быть осуждён за передачу информации сотрудникам одной из европейских спецслужб. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Kremlin.ru Владимир Путин

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"Его осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника Роскосмоса. Вот за ту информацию, которую он передавал, как я понимаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб», — заявил Путин.

«За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушёл», — подчеркнул он.

По его словам, госизменам тяжкое преступление, напомнил президент, «как и любое предательство».

«Это предательство своего народа. И предатели должны понести суровое наказание за всё, что они делают. Другое дело, что если речь идёт об использовании информации, которая есть в свободном доступе, которая уже не является секретной по своему факту её опубликования — ну, конечно, тогда это полная чушь», — указал президент.«Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за её кражу и передачу кому бы то ни было. Это чушь, конечно. Я посмотрю, конечно. Если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Это нельзя допускать», — указал он.

Отметим, что позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал «РИА Новости», что президент «оговорился», заявив, что Сафронова уже осудили. На самом деле следствие по его делу ещё не завершено.