Лос-Анджелес, США, 10 декабря, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Телекомпания NBC работает над «современной версией Зорро». Об этом 9 декабря сообщило издание Deadline.

Gage Skidmore Роберт Родригес

Известно, что режиссёром проекта выступит Роберт Родригес. При этом маска Зорро по сюжету перейдёт к молодой девушке — пока неизвестно, кто исполнит её роль.

Напомним, Зорро — это популярный персонаж народного творчества Новой Испании, о котором позже было снято множество кинокартин. Последняя из них вышла в 2005 году.