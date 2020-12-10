Курган, 10 декабря, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 110 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 46 зарегистрированы в Кургане, сообщает 10 декабря региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 109 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 10 декабря выявлено 9864 случая заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 8536 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.