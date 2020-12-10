Москва, 10 декабря, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В 2021 году в России продолжат расти цены, и простым покупателям придется оставлять на кассах магазинов на 10% больше, чем в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил исправить ситуацию с ценами на продовольствие.

Дарья Антонова ИА REGNUM На кассе

«Рост цен продолжится, и, по моим оценкам, в 2021 году простым покупателям придется оставлять на кассах магазинов не менее чем на 10% больше по сравнению с текущим годом. Снижение платежеспособного спроса негативно сказывается на оборотах предприятий, и эти убытки неминуемо включаются в цену продукции. Следуем помнить, что производитель еще платит налоги, и это весомая составляющая в цене продукта. Товаропроводящая сеть, ритейл, тоже делает свою надбавку. Примерно по такой схеме формируется цифра на ценнике в магазине», — сказал Демин.

Он пояснил, что повлиять на рост цен можно путем применения государственных рычагов, но главное — умело ими манипулировать.

«Допускать сдерживания рыночных процессов и диктовать жесткие уровни цен нельзя — это не лучшим образом скажется на производителях. А вот поддержка предприятий путем, к примеру, облегчения налоговой нагрузки, снижения тарифов поставщиков энергоресурсов, снизит затратную составляющую и позволит держать конечные цены на приемлемом уровне», — добавил Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что российские чиновники прямо игнорируют свои обязанности, и это одна из причин роста цен на продукты питания.