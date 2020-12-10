Сыктывкар, 10 декабря, 2020, 16:23 — ИА Регнум. В Коми за сутки скончались девять человек с COVID-19, обще число жертв коронавируса выросло в республике до 452.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, за последние сутки число заболевших пополнили 282 человека. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 60 случаев, Ухте — 59, Воркуте — 34.

По официальной информации республиканского Управления Роспотребнадзора, с начала пандемии после COVID-19 выздоровели 20 557 жителей Коми, 350 из которых — за последние сутки.