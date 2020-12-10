Лос-Анджелес, США, 10 декабря, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Режиссёр «Чудо-женщины» Петти Дженкинс раскритиковала версию фильма «Лига справедливости» от Джосса Уидона. Об этом 9 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Gage Skidmore Петти Дженкинс

Петти Дженкинс рассказала, что все режиссёры DC восприняли картину Джосса Уидона с тем же негативом, что и рядовые зрители. В частности, ей не понравился образ Чудо-женщины в «Лиге справедливости», который не соответствовал сольным фильмам о героине.

Напомним, кинокомикс «Чудо-женщина: 1984» выйдет в России 14 января 2021 года. Главные роли в картине исполнили Галь Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль и Кристен Уиг.