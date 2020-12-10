Варшава, 10 декабря, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Польские политики от партий «Право и справедливость» и «Левые» — Томаш Латос и Аркадиуш Иваняк — в эфире Polskie Radio 24 призвали политиков публично вакцинироваться от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Политики пояснили свой призыв необходимостью популяризировать вакцинацию и избавить общество от «лишних страхов» перед новой прививкой.

Согласно исследованиям, лишь каждый третий житель Польши готов привиться против COVID-19, если бы вакцина была доступна, но почти половина не намерены делать это. Отношение к прививкам зависит от отношения к болезни и возраста респондентов — как правило, доля готовых привиться выше в старших возрастных категориях, а также среди тех, кто серьезно опасается быть зараженным.

Однако трети вакцинированных, по мнению главы минздрава Польши Адама Недзельского, не хватит для выработки коллективного иммунитета и победы над коронавирусом.

Напомним, в середине декабря в Польше начнется кампания по поощрению вакцинации среди населения. Её элементами будет раздача листовок на улицах, а также их распространение через почтовые ящики. Кроме того, будут использоваться средств массовой информации и социальные сети для распространения агитационной анимации и рекламных роликов. Также планируют задействовать и традиционную наружную рекламу (баннеры, уличные плакаты). Публичное освещение вакцинации медийных и популярных персон также выступает частью данной программы.