Москва, 10 декабря, 2020, 16:03 — ИА Регнум. В России нужно закрепить статус самозанятых в экономических отношениях с другими субъектами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявила доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова. Так она прокомментировала новость о том, что Счетная палата РФ предложила ввести дополнительные стимулы для неформальных предпринимателей, которые пользуются введённым в России налоговым режимом для самозанятых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Прежде всего надо закрепить статус самозанятых в экономических отношениях с другими субъектами, то есть дать им равные права и возможности в получении льготных кредитов, государственной поддержки, социальных заказов, участие в тендерах на заказы, работы, — сказала Семенова. — Сейчас самозанятые только получают доходы и платят налоги 4% или 6% в зависимости от того, кто выплачивает им доход, юридическое лицо или физическое лицо.

Как пояснила экономист, у самозанятых возникают проблемы, когда речь заходит о получении льготной ставки аренды муниципального имущества, грантов, кредитов на льготных условиях, участии в тендерах на получение заказов и работ. Также проблематично самозанятым получить и кредиты в банках.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Семенова рассказала, что для того, чтобы в России доходы вышли из «тени», необходимо увеличить планку доходов для самозанятых.