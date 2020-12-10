Ставрополь, 10 декабря, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Школы, расположенные в крупных городах Ставропольского края, перейдут на дистанционный режим работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное образование

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Решено ввести дистанционное обучение во всех школах Ставрополя, Благодарного, Буденновска, Георгиевска, Михайловска, Невинномысска, Новоалександровска и Пятигорска. Школьники 1−4 классов будут учиться дистанционно с 21 по 30 декабря, учащиеся 5−11 классов — с 14 по 30 декабря. В ближайшее время будет подписан и опубликован соответствующий правовой акт.

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Как сообщало ИА REGNUM, вузы и ссузы Ставропольского края работают в дистанционном формате с 1 ноября. В начале декабря глава региона Владимир Владимиров своим постановлением продлил для студентов «удаленку» до 6 февраля 2021 года.