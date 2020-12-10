Баку, 10 декабря, 2020, 16:00 — ИА Регнум. В Баку завершился военный парад, посвящённый завершению военных действий в Нагорном Карабахе. По площади Свободы в Баку прошло почти 150 единиц военной техники.

Tccb.gov.tr Военный парад в Баку

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Так, присутствующие смогли увидеть бронемашины SandCat-Stormer, бронетранспортеры «Кобра» и БТР-82A, танки Т-72 и Т-90С. Были представлены на параде и реактивные системы залпового огня «Смерч», а также модернизированные зенитно-ракетные комплексы С-300, «Оса-1Т» и «Бук-МБ». По площади также проследовали самоходные гаубицы и артиллерийские установки «Акация» и «Пион».

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Корабли и катера Военно-морских сил Азербайджана выстроились в парадном строе на Каспийском море.

Также участие в параде приняли свыше 3 тыс. военнослужащих. За парадом с центральной трибуны наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган, прибывший в республику с двухдневным визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиевподписали соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно этому документу Азербайджан получил территории, ранее находившиеся под контролем Армении. В честь этого в Баку учредили День победы, который будет ежегодно отмечаться 8 ноября.