Вашингтон, 10 декабря, 2020, 15:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 221 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Компьютерная томография в США

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 221 267 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 15 392 194.

Также сообщается, что за это же время в США 3124 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 289 450.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 5 889 896 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 215 586 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.