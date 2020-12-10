Приштина, Сербия, 10 декабря, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Косово и лидер оппозиции Альбин Курти 9 декабря заявил, что Косово необходима релегитимизация институтов власти посредством проведения новых выборов, в то время как Сербии необходимо пройти демократизацию и преодолеть собственное прошлое.

Vetevendosje.org Альбин Курти

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Напомним, правительство Альбина Курти ушло в отставку в июне этого года спустя полгода после прихода к власти. После этого к власти без выборов пришло правительство Авдуллы Хоти, сформированное по остаточному принципу. Правительство не имеет конкретной программы и крайне зависимо от внешних влияний, и из Брюсселя, и из Вашингтона, и из Белграда.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано политиком в ходе виртуальной встречи с главой Глобальной европейской программы центра Вильсона Даниэлем Хамильтоном и сотрудниками рабочей группы по Западным Балканам в рамках центра.

Курти обсудил с американскими учеными не только вопросы внешней и внутренней политики, такие как диалог с Сербией и отставка президента Хашима Тачи в связи с обвинениями в преступлениях против человечности, но и недавние выборы президента США и возможность восстановления трансатлантических связей США с Косово, а также ограничение распространения «авторитарного влияния России и Китая» в регионе Западные Балканы.