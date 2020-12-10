Москва, 10 декабря, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов («Единая Россия») предложил Минздраву отозвать скандальный приказ о водительском медосмотре, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

«От введения нового порядка прежде всего пострадают законопослушные водители, которым после Нового года придется тратить больше денег, времени, сил и нервов на медосмотр. Было бы понятно, если б эти тесты назначали тем, кто лишен прав за езду в нетрезвом виде. Но ведь требования касаются всех», — заявил Миронов.

Кроме того, по оценке экспертов, Минздрав заложил в свой приказ такой показатель концентрации маркера, что в «зону риска» попадает большинство жителей России, и им придется проходить новое обследование, унижаться, доказывая, что они не забулдыги, рассуждает Миронов.

«В условиях пандемии данная новация выглядит особенно неуместной», — подчеркнул парламентарий.

В целом, по его мнению, вступление в силу нового порядка медицинского освидетельствования на получение водительских прав, намеченное на 1 января, необходимо отложить.

Миронов напомнил, что в ноябре 2020 года должен был вступить в силу новый порядок получения медицинской справки на права, который обязал водителей сдавать анализ крови на определение CDT — специфического маркера, фиксирующего регулярную алкогольную нагрузку на организм. После общественного резонанса появился новый проект порядка медосвидетельствования, откуда все вызвавшие протест нормы убрали.

Однако, несмотря на неоднократные заверения чиновников об отказе от CDT-теста, 23 июня Минздрав издал приказ, который, по сути, продублировал первоначальное одиозное решение, просто перенеся его исполнение на 1 января 2021 года.