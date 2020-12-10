Ярославль, 10 декабря, 2020, 15:29 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля ответили на критику горожан проекта новой транспортной схемы города. 10 декабря начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский ответил на вопросы журналистов по грядущей реформе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Этапы транспортной реформы в Ярославле

Главной проблемой ярославцы выделят отказ в новой схеме от ряда «сквозных» маршрутов через весь город. Люди говорят о том, что добираться до нужно точки им придётся с пересадками. В мэрии не видят в этом большой проблемы.

«Понятно, что прямой маршрут — он в целом удобнее, я в какой-то мере соглашусь, но при этом мы с учетом одной пересадки приходим к такому же варианту. Чем он лучше: если у нас прямой маршрут где-то встал в пробку на начальной точке, он до конечной уже не дойдет. А при новой схеме при задержке одного маршрута второй работает нормально. Тут есть вариант бесперебойности маршрутной сети, более стабильного ее функционирования. Ну и отмечу, что и сейчас много пересадочных маршрутов. То, что касается пересадки — она будет максимально удобна по времени и по логистике, то есть мы ориентируемся на тот вариант, когда человек вышел практически на этой же остановке и здесь же пересел, — сказал Сергей Волканевский.

Чиновник не согласен с тем, что новая схема направлена на то, чтобы жители платили за проезд больше. Городские власти намерены внедрить так называемый «пересадочный тариф».

«Он подразумевает бесплатную пересадку в течение определенного лимита времени с одного маршрута на другой без дополнительных затрат. То есть, списание происходит по одной поездке. Мы планируем установить временной лимит в районе 60 минут. В рабочем варианте он будет вводиться с июля 2021 года», — рассказал Сергей Волканевский.

Новая схема, по мысли ее авторов, позволит избежать «необоснованной конкуренции» и разгрузить город от транспорта.

«На основных направлениях будет как раз акцент сделан на автобусах большого класса чтобы обеспечить провозные возможности, интервальность по основным маршрутам мы рассчитываем в часы пик от 7 до 12 минут, то есть это оптимальный интервал который позволит пассажирам пользоваться удобно и оперативно теми маршрутами. Пересадка, учитывая, что интервальность будет оптимальной, также будет исходить оперативно, без задержки для пассажиров. При этом сами маршруты будут состыкованы логистически, новая сеть и так построена, чтобы длительные протяженные маршруты, которые сейчас выполняются, они будут заменяться такими маршрутами, с учетом одной пересадки максимально удобной по времени и с учетом использования бесплатного пересадочного тарифа, что как раз исключит дополнительные затраты для жителей», — сказал Волканевский.

Большинство маршрутов будет работать по регулируемому тарифу. Это позволит льготникам пользоваться льготным проездом по большинству маршрутов.

«Планируется внедрение системы учета и оплаты проезда, которая будет действовать на всех маршрутах. Это единая система безналичной оплаты и единая система проездных билетов. Внедрение такой системы возможно именно при работе всех маршрутов по регулируемым тарифам», — пояснил Сергей Волканевский.

Такая система приведёт к росту затрат бюджета на компенсации льготникам и перевозчикам. Однако городские власти уверяют, что поднимать цену проезда они не будут. В ближайшее время.

«Стоимость проезда мы пересматривать не планируем, она по регулируемому тарифу на сегодня составляет 28 рублей. И она в ближайшее время меняться не будет. Стоимость пересадочного тарифа будет включена в стоимость проездного, который будет подразумевать бесплатные пересадки. Стоимость проездного будет чуть выше, чем без возможности пересадок, но при этом он будет выгоден с точки зрения пассажиров, которые будут совершать систематические пересадки. Человек будет меньше тратить, как за одну поездку», — говорит Волканевский.

На вопрос журналистов, спросили ли самих ярославцев о том, нужна ли им такая реформа, чиновник ответил так:

«Мы до проведения реформы проводили комплексный анализ обращений жителей, которые получали постоянно. Мы их систематизировали. И один из основных аргументов в пользу данной реформы, который мы увидели в обращениях жителей — это жалобы жителей на нерегулярность работы маршрутных такси, на которые мы тоже с точки зрения законодательства не всегда можем повлиять, запрос по равным условиям обслуживания в части льгот и проездных ну и в части качества работы — безопасность движения, соблюдение режимов, выполнений всех рейсов — жалоб было достаточно много. По системе мониторинга не всегда пассажиры могут увидеть на линии тот или ной маршрут, в вечернее время маршрутки отсутствуют на линии. И исходя из этого проведенного мониторинга и обращений жителей выходим к поэтапной замене маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу на регулируемые. Учитывая, что у нас есть жесткие договоры, обязательства по расписанию и регулярности движения, отслеживанию движения в навигационной сети», — заявил Волканевский.

Реорганизация должна проходить в три этапа. До июля 2021 года будет изменен ряд маршрутов регулируемого тарифа. С июля 2021 по июль 2022 года — откроются новые маршруты по регулируемому тарифу, а на ряде маршрутов нерегулируемый тариф изменится на регулируемый. В это же время будет внедрен «пересадочный тариф». С июля 2022 по 2025 год власти планируют создать единую сеть, работающую по регулируемому тарифу и обновить подвижной состав.

Также власти обещают учесть замечания, который высказывают к новой схеме горожане.