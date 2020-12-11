Москва, 11 декабря, 2020, 04:34 — ИА Регнум. Назначение Анатолия Чубайса спецпредставителем президента России по связям с международными организациями — это знак того, что российские верхи считают победу Джо Байдена на американских выборах свершившимся фактом. Какая тут связь и как тяжело придется Чубайсу на новом посту, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Вряд ли Чубайс, сменив пост руководителя почти невидимыми в микроскоп наноструктурами на дипломатическую работу, отберет крупный сектор деятельности у российского МИД. Но для того, чтобы контактировать с Демпартией США, «глубинным государством» и прочими непрозрачными структурами, разумеется, трудно найти в России лучшую кандидатуру, чем «приватизатор №1», заслуженный деятель Перестройки Анатолий Чубайс.

Тем не менее, учитывая сложное отношение части международных организаций к России, и служба Чубайсу предстоит нелегкая. Ведь что от России и ее президента нужно тем же американским демократам? Все укладывается в недлинный и при том невыполнимый список дел: Крым — Украине, Курилы — Японии, Навального — в президенты и далее «по мелочи»… Но вряд ли даже такой опытный политик, как Анатолий Чубайс, сможет убедить договаривающуюся с той стороны сторону о наличии позитивных подвижек в исполнении их пожеланий. Или сможет? Читайте статью Александра Халдея «Почему Чубайс назначен главным переговорщиком с западными элитами?».