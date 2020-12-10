Красногорск, 10 декабря, 2020, 15:20 — ИА Регнум. Широкая амнистия в России допустима в качестве акта гуманизма, но эта идея подлежит внимательному изучению и общественному обсуждению. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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»По поводу широкой амнистии — надо на это внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила, когда на улицах оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решётки, что началось на улице наших крупнейших городов тогда», — заявил Путин.

По его словам, как акт гуманизма это возможно для применения.

«Но тем не менее вы правы в том, что этот инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт, он должен использоваться. Надо только внимательно посмотреть, как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении них какие-то правонарушения, окажутся на свободе», — указал он.