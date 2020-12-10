Красногорск, 10 декабря, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Посещение родственниками заключённых следует либерализовать, но делать это нужно с осторожностью. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Телемако Синьорини. Тюрьма в Портоферрайо. 1890

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«По поводу посещения родственниками. Тоже надо либерализовать, конечно. Это, как минимум, не должно быть инструментом манипуляции со стороны органов следствия», — заявил Путин.

«Здесь только надо внимательно посмотреть на что? Я знаю такие примеры, когда люди, которые находятся в местах лишения свободы, продолжают совершать преступления, к сожалению, в режиме онлайн. И пользуются современными техническими средствами, чтобы обнулять счета добропорядочных граждан. Прямо из-за решётки это делают! Поэтому здесь всё тоже надо в рамках здравого смысла делать. Но посмотреть на это, конечно, наверное, нужно», — указал он.