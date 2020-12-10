«Россети» за 5 лет вложат в электросети Тувы ещё 5 млрд рублей
Кызыл, 10 декабря, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Республике Тува сдана в эксплуатацию первая в регионе полностью цифровая подстанция 35 кВ «Каа-Хем», говорится в сообщении компании «Россети». В торжественной церемонии запуска объекта приняли участие глава республики Шолбан Кара-оол, Первый заместитель генерального директора — исполнительный директор ГК «Россети» Андрей Муров и глава «Россети Сибирь» Павел Акилин.
Подстанция мощностью 20 МВА оснащена самым передовым оборудованием российского производства, в том числе отечественными цифровыми комплексами релейной защиты автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии, современным силовым и коммутационным оборудованием. На объекте обеспечена возможность полностью дистанционного наблюдения за ключевыми параметрами работы.
Планируется что подстанция 35 кВ «Каа-Хем» станет центром первого в Туве цифрового района электрических сетей, который обеспечит высокую надежность электроснабжения одноименного поселка в пригороде столицы Тувы — Кызыла. Уже проведена реконструкция существующих сетей 0,4−10 кВ и линии 35 кВ «Кызылская — Каа-Хем» стоимостью более 715 млн рублей. В поселке Каа-Хем уже проживает около 20 000 человек, расположены 23 социально значимых учреждения, включая 5 детских садов, 3 школы и больницу. В ближайшие годы в зоне ответственности новой подстанции будет построено еще как минимум 5 многоквартирных домов, спортивно-культурный центр, другие объекты жилой и социальной инфраструктуры.
После торжественной церемонии открытия электростанции в Кызыле состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы развития электросетевого хозяйства в республике.