Кострома, 10 декабря, 2020, 14:57 — ИА Регнум. В городе Нерехта Костромской области трое школьников осквернили воинский мемориал Вечный огонь. Об этом со ссылкой на сообщение местной жительницы сообщает газета «Нерехтская правда».

Mrg.gazprom.ru Мемориал «Вечный огонь» в Нерехте

Инцидент произошёл 9 декабря 2020 года. Юноши поджигали петарды от Вечного огня и кидали их в мемориал.

«Наступило время петард и Воинское кладбище превратилось в место для детских забав. Сегодня около 15.00 трое мальчишек поджигали от Вечного огня петарды и кидали в огонь. Это же опасно! И дети, видимо, не понимают, что не для этого нам Воинское кладбище отремонтировали!», — написала нерехтчанка Елена Фролова.

В УМВД по Костромской области ИА REGNUM подтвердили факт происшествия. Трое 11-летних школьников найдены, с ними проводят «профилактическую работу». Ущерб мемориалу не причинён.