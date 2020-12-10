Ново-Огарево, Московская область, 10 декабря, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека.

(сс) succo Суд

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»

«Ваша идея о создании российского суда по правам человека — это просто надо проработать», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на предложение одного из участников заседания.

Российский лидер подчеркнул, что этот институт «требует и финансирования, и изменения определенной системы — но в принципе, сама по себе идея правильная».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что распространение статуса иностранного агента не только на потенциальных юридических лиц, но и физических призвано пресечь попытки ухода от законных требований.

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