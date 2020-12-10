Ново-Огарево, Московская область, 10 декабря, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Российским семьям, где есть дети-школьники, нужно помочь с покупкой компьютерной техники. Об этом глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил 10 декабря на встрече членов СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Предлагаем рассмотреть вопрос о масштабной помощи семьям с детьми-школьниками по предоставлению им компьютерной техники», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ пояснил, что дети из-за эпидемии коронавируса учатся дистанционно, а это оказалось «недешёвым удовольствием», учитывая стоимость компьютеров и интернет-трафика.

В случае с одним ребёнком — около 20 тыс. рублей в год, а если детей трое — то 60 тыс. рублей. Для малообеспеченных семей такие затраты представляют серьёзную проблему, добавил он.