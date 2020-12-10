Красногорск, 10 декабря, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Россия оказалась лучше подготовлена к дистанционному обучению на фоне эпидемии коронавируса, чем многие другие страны, но этого всё ещё недостаточно. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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"По поводу онлайн-образования, я уже говорил на встрече с волонтёрами недавней, вспоминал позицию Генерального секретаря ООН, который говорил о том, что мы можем потерять целые поколения. Поскольку нам в условиях пандемии наносится очень существенный ущерб всему процессу образования, особенно это, прежде всего, касается детей школьного возраста», — заявил Путин.

«Здесь чрезвычайно важен доступ к современным способам получения знаний. Это и «железо» так называемое, которое дорого стоит, сама компьютерная техника, программное обеспечение, доступ к скоростному интернету и так далее и так далее… Сколько, мы видели, связано у нас с этим проблем», — указал он.

Тем не менее Россия оказалась к этому готова лучше, чем ожидали власти, и лучше, чем многие другие страны. Однако этого всё ещё недостаточно, отметил президент.

«Будем над этим работать. У правительства есть план действий», — подчеркнул он.