Архангельск, 10 декабря, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Архангельск начали украшать к Новому году. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, на главной площади Архангельска идет установка 17-метровой ели.

Arhcity.ru Архангельск готовится к встрече Нового года

Новогодняя ель станет центром большой композиции — сверкающего шатра из 200 гирлянд длинной по 15 метров.

Arhcity.ru Архангельск готовится к встрече Нового года

Всего на украшение будет использовано около 800 метров гирлянд и 2700 золотых и серебряных шаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области попали под запрет банкеты, корпоративы и фейерверки.