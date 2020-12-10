Липецкая область получит почти тысячу доз вакцины от коронавируса
Липецк, 10 декабря, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Липецкая область ожидает получения 940 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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В первую очередь прививать будут медицинских работников и педагогов. Уже подготовлены списки медиков, подлежащих вакцинации. Списки педагогов пока только формируются.
Проводить вакцинацию будут в четырёх взрослых поликлиниках в Липецке, ещё две точки будут расположены в городе Ельце и по одной — в Тербунском, Лебедянском, Усманском и Грязинском районах.
Планируется, что в 2021 году вакцинация будет проводиться во всех поликлиниках региона и охватит 29 точек.