Красногорск, 10 декабря, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Вопросы гуманизации правосудия остаются пока нерешёнными в российской практике. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Константин Маковский. Осужденный. 1879

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"Многое предстоит ещё сделать в области гуманизации правосудия. Мы, в принципе, на каждой встрече говорим. В Совете немало опытных юристов, и на прошлом заседании некоторые прозвучали предложения — не все, но часть из них нашла поддержку и должна быть реализована», — заявил Путин.