Санкт-Петербург, 10 декабря, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в связи со сложной эпидемиологической ситуацией запретило массовое присутствие зрителей на футбольном матче «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва), который пройдет в субботу, 12 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион Газпром Арена

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«В данный момент билеты на футбол не продаются. Пожалуйста, заходите позже!», — такое сообщение открывается при попытке купить билеты на матч на сайте «Зенита».

Однако «особым» зрителям всё же удастся посмотреть этот матч на стадионе. Как пояснили в пресс-службе «Зенита», на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах.

«В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы», — отметили в ФК «Зенит».

В Смольном подтвердили, что 12 декабря матч пройдет при пустых трибунах, в связи с чем ранее объявленные ограничения движения транспортных средств отменяются.

Игра «Зенита» против «Динамо» пройдет в субботу, начало в 19:00 мск.