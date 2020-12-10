Красногорск, 10 декабря, 2020, 14:07 — ИА Регнум. В условиях пандемии коронавируса необходимо искать баланс между неизбежными ограничениями и необходимыми свободами. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"В условиях, когда все страны оказались в поиске баланса между неизбежными, но вынужденными ограничениями и необходимыми свободами, экспертная оценка нашего совета была и остаётся крайне востребована», — заявил Путин.

«Мы с вами видим, что в некоторых странах происходит: так называемые ковид-диссиденты выражают свою реакцию достаточно бурно на необходимые шаги со стороны государства. Здесь нужно ясное понимание и того, что происходит, и того, что необходимо, и профессиональная экспертиза», — отметил он.