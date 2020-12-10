Красногорск, 10 декабря, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса изменила отношения общества и государства. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»

«Пандемия стала для нашей страны, да и для всего мира, непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Отношения между государством и гражданином — это также приобрело новое измерение», — заявил Путин.

По его словам, в борьбе с эпидемией объединились представители практически всех уровней власти, волонтёры и НКО.

«Люди не только были готовы участвовать в общей работе, но и стали предъявлять новые требования государству, особенно в вопросах реализации своих прав в области здравоохранения, образования, сохранения персональных данных», — подчеркнул президент.