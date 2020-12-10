Москва, 10 декабря, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Онлайн-обучение может стать только дополнением к живому образовательному процессу, которому нет альтернативы, если мы хотим сохранить Россию в качестве передовой державы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 декабря, комментируя решение Госдумы.

Edu.gov.ru Дистанционное образование

Как сообщалось ранее, парламент отложил рассмотрение законопроекта, регламентирующего дистанционное обучение. Депутаты от КПРФ резко раскритиковали законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сначала обсудить его с родительским и экспертным сообществом.

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« Тот факт, что Госдума отложила рассмотрение законопроекта, регламентирующего дистанционное обучение в России, — это одна из хороших вестей последнего времени. Это решение верно по сути. Сопротивление родителей и ответственных педагогов этой вредной практике нарастает. Сегодня дать ход такому закону — значит провоцировать политический конфликт: за интересы детей и, соответственно, за будущее стр а ны встанет большинство.

На каком-то этапе регламентировать онлайн-обучение придётся, но к этому надо хорошо подготовиться, всё должно быть самым серьёзным образом взвешено и продумано. Продавливание этой практики, как это происходит в Москве под предлогом пандемии, недопустимо. Онлайн-обучение может стать только дополнением к живому образовательному процессу, которому нет альтернативы, если мы хотим сохранить Россию в качестве передовой державы.

Онлайн-обучение — это сегодня уже отсталость, это регресс, всё это уже хорошо поняли на Западе, а у нас вновь на этот счёт наблюдается некая заторможенность. Впрочем, думаю, это не только заторможенность — это одно из проявлений идущей в российском социуме сегрегации. Ведь частные учебные заведения, частные кружки и спортивные секции никто не закрывает — там учат и воспитывают детей богатых. Этому факту, этой порочной практике тоже должны дать оценку и законодатели, и президент.