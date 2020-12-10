Москва, 10 декабря, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведёт 10 декабря отдельное совещание по ценам на продовольствие. Об этом он сообщил на заседании правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Мишустин дал ряд поручений, в частности провести сегодня встречу с сельхозпроизводителями, а на 17:00 назначил отдельное совещание по ситуации.

«Коллеги, сегодня в 17:00 я проведу по этому вопросу отдельное совещание, прошу подготовиться к нему и без воды доложить о ситуации, о конкретных предложениях и мерах по её решению», — сказал он.