Женева, Швейцария, 10 декабря, 2020, 13:30 — ИА Регнум. С начала текущего года на территории 30 стран мира были убиты как минимум 83 сотрудника СМИ. Об этом 10 декабря сообщается в обнародованном в Женеве ежегодном докладе швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC).

Цитата из х/ф «Профессия репортёр». Реж. Микеланджело Антониони. 1975. Италия, Испания, Франция Опасная профессия

«С начала года 83 сотрудника СМИ были убиты в 30 государствах», — говорится в докладе и добавляется, что на первом месте в этом списке стран Индия, где погибли 13 журналистов, а на втором — Мексика (11 журналистов).

Также наиболее опасными для представителей прессы странами стали Пакистан (восемь погибших представителей СМИ), Афганистан (пять), Ирак (пять), Филиппины (четыре) и Гондурас (четыре).

Кроме того, по три погибших журналиста зафиксировано в Венесуэле, Нигерии и Сирии, и по два — в Бразилии, Гватемале, Либерии и Сомали.

При этом среди 16 государств, в которых погибли по одному журналисту, указана Россия, где таким случаем названа Ирина Славина, главред издания «Коза пресс», которая 2 октября покончила с собой у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Отмечается, что в данном случае «расследование продолжается».

Отметим, по информации PEC, в минувшем году во всем мире были убиты 75 журналистов, а за десять лет их общее количество составило 1180.