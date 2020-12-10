Архангельск, 10 декабря, 2020, 13:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявлено 407 новых случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Компьютерная томография

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Среди новых заболевших — 109 архангелогородцев, 76 жителей Северодвинска, 74 жителя Котласского района, 22 новодвинца. Случаи заболевания также выявлены в Мирном, в Красноборском, Плесецком, Каргопольском, Устьянском и других районах области.

На лечении с COVID-19 находится 7851 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский штаб подтвердил смерть 433 человека от COVID-19.