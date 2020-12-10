Самара, 10 декабря, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Программу газификации Самарской области на ближайшие пять лет подписали глава региона Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, объем инвестиций Газпрома составит порядка 3,832 млрд рублей, что в 5,5 раз больше, чем было предусмотрено с 2016 года по 2020 год. Компания построит межпоселковые газопроводы, осуществит техническое перевооружение девяти газораспределительных станций, возведет два газопровода-отвода с газораспределительными станциями и межпоселковые газопроводы.

В результате в Сергиевском, Волжском районах и Самаре появятся возможности увеличить подачу газа как действующим потребителям, так и подключить новых потребителей. Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Сызранском, Волжском, Безенчукском, Красноярском районах.

Отмечается, что правительство региона обеспечит возведение внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа семи котельных, предприятий и около 1,7 тысяч домовладений.

Сообщается, что согласно данным на 1 января текущего года уровень газификации региона составил 99,4% (в городах — 99,1%, сельской местности — 99,5%). В результате реализации пятилетней программы планируют полностью завершить технически возможную сетевую газификацию региона.