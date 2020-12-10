Москва, 10 декабря, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 декабря дал поручения, которые должны исправить ситуацию с ценами на продовольствие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

На заседании правительства он перечислил полномочия министров и своих заместителей, которые позволяют отследить и исправить ситуацию с ценами. Однако риски недооценили, поэтому работа в данном направлении «даёт сбой, который необходимо устранить».

Мишустин дал ряд указаний, которые могут изменить ситуацию с ценами на продовольствие. В частности, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву поручено уже сегодня провести переговоры с производителями, а первому вице-премьеру Андрею Белоусову принять участие в этих переговорах. К ситуации должны подключиться ФАС и ФНС.