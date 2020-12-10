В Костромской области собирают деньги на спасение «домашних органов»
Кострома, 10 декабря, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Преподавательница музыкальной школы в городе Галич Костромской области Татьяна Колесова собирает средства на восстановление исчезающих музыкальных инструментов — фисгармоний. Об этом со ссылкой на сайт «Planeta.ru» сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В октябре 2020 года галичанка открыла единственный в России музей «Возвращение фисгармонии». В нём находятся четыре инструмента, выкупленные женщиной у прежних владельцев. Все фисгармонии находились в плохом состоянии и были восстановлены силами волонтёров и самой преподавательницы. Сейчас Колесова хочет выкупить ещё один редкий экземпляр французской фисгармонии и закрыть расходы на обслуживание и восстановление некоторых уже имеющихся музыкальных инструментов.
Справка: Фисгармония — клавишно-пневматический музыкальный инструмент, внешне похожий на пианино. Музыкальный инструмент ценился в домах дворян и зажиточных горожан, в 19−20 веках фисгармонию в основном использовали для домашнего музицирования. В середине XX столетия спрос на фисгармонию снизился, её изготовление практически приостановилось. Сейчас музыкальный инструмент в основном приобретают коллекционеры и любители редкостей.