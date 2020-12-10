Киев, 10 декабря, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Главная, но не единственная причина «тупика» в переговорах по Донбассу — официально озвученное нежелание украинской стороны выполнять политическую часть Минских соглашений (выборы до передачи контроля над границей, особый статус Донбасса в Конституции, амнистия), заявил в своем комментарии 10 декабря украинский журналист и политический эксперт Игорь Гужва.

Клод Верлинд. Марионетки

В то же время, отметил он, есть ещё одна причина, о которой говорят меньше, но которая, возможно, является определяющей — ожидание прихода к власти в США Байдена и его команды.

«Ситуацию по Донбассу просто подвесили до тех пор, пока на сцене не появятся настоящие хозяева положения, которые и определят, в каком направлении развиваться событиям… Тем более что вопрос этот прямо связан с отношениями США и России. А у Трампа на российском направлении руки были связаны, так как любые движения в сторону Москвы вызывали шквал обвинений со стороны демократов в «работе на Кремль». У команды Байдена в этом плане будет намного больше пространства для манёвра», — анализирует ситуацию эксперт.

Гужва считает, что именно новая администрация в Вашингтоне, исходя из своей стратегии в отношении России, будет определять, что делать Украине с Донбассом и Минскими соглашениями.

«Решения по Донбассу, которые и определят ход событий в будущем, будут приняты, возможно, уже в январе-феврале-марте. Но не в Киеве… Идти ли на выполнение политической части «Минска», чтоб о чём-то параллельно договариваться с Россией? Идти ли на обострение конфликта, чтоб надавить на Россию? Или же заморозить ситуацию в нынешнем состоянии?» — описал политический эксперт возможные варианты развития событий.

ИА REGNUM напоминает, что 9 декабря 2019 года в Париже состоялась последняя на сегодня встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате», где стороны согласовали ряд шагов для урегулирования конфликта в Донбассе. Накануне по поводу годовщины мероприятия свои заявления сделали президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины, а также другие политические деятели.