Ярославль, 10 декабря, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Ярославской области усилилась борьба за контроль над «Тутаевской ПГУ» — одним из крупнейших инвестпроектов региона в сфере генерации тепло‑ и электроэнергии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Тутаевская ПГУ

Неясно, кто руководит компанией. На сайте организации в качестве генерального директора указан Сергей Радачинский. В Едином государственном реестре юридических лиц гендиректором значится Иван Воеводин.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, сложившаяся ситуация — часть конфликта региональных властей и конкурсного управляющего АО «Ярославская генерирующая компания» Максима Дёмина. Находящаяся в процедуре банкротства «ЯГК» является 100-м акционером «Тутаевской ПГУ». Генеральным директором «Тутаевской ПГУ» был Иван Воеводин, связанный с правительством региона.

В начале ноября конкурсный управляющий сменил совет директоров «Тутаевской ПГУ». Новый совет директоров потребовал от Ивана Воеводина подать в арбитражный суд иск о банкротстве компании, которая имеет существенные долги. Воеводин отказался это сделать. После чего совет директоров принял решение о его увольнении и назначении на этот пост Сергея Радачинского.

Правительство региона не согласилось с этим. В арбитражный суд поступил иск от бывшего члена совета директоров «ТПГУ», директора бюджетного учреждения «Корпорации развития малого и среднего предпринимательства» Сергея Одноколова. Одноколов оспаривает увольнение Воеводина и намерение совета директоров обанкротить «ТПГУ». 4 декабря Арбитражный суд Ярославской области принял определение об обеспечительных мерах в рамках этого иска. Суд запретил совету директоров обращаться в налоговую инспекцию с заявлением о смене гендиректора и обращаться в суд с заявлением о банкротстве.

Между тем Сергей Радачинский фактически руководит «Тутаевской ПГУ» на основании решения совета директоров компании. Ивана Воеводина на рабочее место не пустили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тутаевская ПГУ» была запущена в эксплуатацию в октябре 2020 года. Её строительство велось около 10 лет на средства кредита «ВЭБа», который взяла учреждённая властями региона «Ярославская генерирующая компания». Кредит не возвращён, что и стало одним из оснований банкротства «ЯГК». «Тутаевская ПГУ» снабжает теплом город Тутаев, а также вырабатывает электроэнергию.