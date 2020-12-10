Мишустин: министерства недооценили риски роста цен на продовольствие
Москва, 10 декабря, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Министерства и ведомства имели полномочия удержать рост цен на продовольствие, но недооценили риски и упустили ситуацию. Об этом 10 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Продуктовый магазин
Он заявил, что данная тема является чувствительной для людей. При этом ситуация с ростом цен в правительстве уже обсуждалась осенью, однако меры приняты не были.
Мишустин спросил членов правительства, почему они не приняли мер и упустили ситуацию, имея в руках необходимые инструменты.
«Недооценили риски, пустили на самотёк», — отметил глава правительства.