Красноярск, 10 декабря, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Единовременная выплата многодетным жительницам Красноярского края, награждённым знаком «Материнская слава», увеличивается с 15 743 рублей до 100 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

Соответствующее изменение в краевой закон 10 декабря на сессии приняли депутаты Заксобрания региона.

Почетный знак Красноярского края «Материнская слава» вручается женщинам, родившим или усыновившим семерых и более детей. Ещё одно условие — многодетная мать должна прожить на территории региона не менее 10 лет.

Закон, который вступит в силу через десять дней со дня опубликования, будет распространяться и на женщин, награждённых в 2020 году.

Напомним, почётный знак Красноярского края «Материнская слава» утверждён в 2007 году. Его получили уже 254 жительницы края.

Информацию об уровне поддержки семей с детьми в регионах Сибирского федерального округа читайте в материале ИА REGNUM «Земля — на болоте, дом — у кладбища: «сумасшедшие» с детьми живут в Сибири».