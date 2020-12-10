Москва, 10 декабря, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Законопроект не предполагает полноформатного перехода на дистанционное обучение, он наделят профильные министерства новыми полномочиями, заявила одна из авторов инициативы член Совфеда Лилия Гумерова.

Mos.ru Удаленное образование

«Хочу очень четко сказать: внесенная нами инициатива совершенно не предполагает перехода на дистанционное обучение», — заявила Гумерова.

Сенаторам с весны на фоне пандемии коронавируса стали поступать обращения от родителей, учителей, детей о том, как должно быть организовано дистанционное обучение, отметила парламентарий.

«Именно поэтому, чтобы урегулировать все вопросы и дать ответы на запросы общества, вместе с профильными ведомствами мы проработали порядок того, как должно быть организовано дистанционное образование… Сегодня каждый директор сам принимает решение, каким образом будет организован учебный процесс. Мы же считаем, что за этим должна стоять гарантия государства, когда четко по закону Минпросвещения напишет эти правила для наших общеобразовательных учреждений, то есть школ, и средних специальных образовательных учреждений, а Минобрнауки пропишет эти правила для вузов, что государство должно гарантировать и скорость интернета, и наши отечественные платформы, и снабжение техникой, и, конечно же, соответствующую оплату труда наших педагогов», — заявила парламентарий.

Гумерова заверила, что ни она, ни ее коллеги не ставят своей целью переход только лишь на дистанционные образовательные технологии.

«Ничто и никогда не заменит живого общения учителя и ученика», — подчеркнула сенатор.

В Совфеде готовы к дискуссии вокруг инициативы и готовы услышать предложения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 декабря Госдума сняла с рассмотрения на пленарном заседании законопроект о дистанционном обучении и перенесла обсуждение на более поздний срок. Законопроектом уточняются полномочия Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Режим дистанционного обучения будет возможен в условиях повышенной готовности, ЧС и иных форс-мажорных обстоятельствах.