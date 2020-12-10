Киев, 10 декабря, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Предложение по отключению России от международной расчетной системы SWIFT должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины.

SWIFT

Об этом в эфире Obozrevatel TV заявил 10 декабря экс-президент Украины, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

Кравчук уточнил, что это его личное предложение, и оно является «вынужденной мерой».

«Если Россия и в дальнейшем будет блокировать движение к миру на Донбассе, если она и в дальнейшем будет вместо разговоров и поиска путей использовать… силу и давление, то Украина будет вынуждена искать другие способы влияния», — сказал политик.

Он напомнил, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал разработку нового подхода в переговорах с Россией и дал понять, что вопрос отключения SWIFT может быть частью новой стратегии.

Вместе с тем Кравчук не стал уточнять, имеет ли Киев возможность реализовать это решения на практике в случае его утверждения Совнацбезом страны.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Кравчук заявил, что Украина еще не разработала так называемый план «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе.