София, 10 декабря, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Представитель по Болгарии в правительстве Северной Македонии Владо Бучковски 9 декабря провел встречу с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой в Софии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бучковски остался доволен встречей и назвал ее конструктивной.

Зораном Поповым провели открытые дружеские переговоры. Я уверен, что мы убедили министра Захариеву и ее команду встать на путь реализации Соглашения о добрососедстве. Владо Бучковски Хочу выразить удовлетворение в связи с конструктивными переговорами. Мы провели больше часа тет-а-тет, а затем совместно с нашим государственным секретаремпровели открытые дружеские переговоры. Я уверен, что мы убедили министра Захариеву и ее команду встать на путь реализации Соглашения о добрососедстве.

По словам Бучковского, стороны договорились в ближайшее время больше говорить делами, чем словами.

Владо Бучковски Моя задача координировать реализацию соглашения, а не часть истории. Историю, общую историю не можем изменить ни я, ни Захариева, но мы можем изменить элементы инфраструктуры, капитальные объекты, расширить сотрудничество в сфере науки и образования и сблизить два народа.

Напомним, если в 2018 году под давлением Греции страна была переименована из Македонии в Северную Македонию, то теперь уже Болгария, также шантажируя страну вето на вступление в Евросоюз, добивается признания Скопье «болгарского происхождения» македонского языка и культуры, отказа от «притязаний на македонское меньшинство» в Болгарии и отказа от упоминания о болгарской оккупации Македонии в годы Второй мировой войны. В стране проходят протесты против новых уступок и «деперсонализации» нации.