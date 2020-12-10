МИД Болгарии привержен Соглашению о добрососедстве с Македонией — Бучковски
София, 10 декабря, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Представитель по Болгарии в правительстве Северной Македонии Владо Бучковски 9 декабря провел встречу с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой в Софии.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бучковски остался доволен встречей и назвал ее конструктивной.
По словам Бучковского, стороны договорились в ближайшее время больше говорить делами, чем словами.
Напомним, если в 2018 году под давлением Греции страна была переименована из Македонии в Северную Македонию, то теперь уже Болгария, также шантажируя страну вето на вступление в Евросоюз, добивается признания Скопье «болгарского происхождения» македонского языка и культуры, отказа от «притязаний на македонское меньшинство» в Болгарии и отказа от упоминания о болгарской оккупации Македонии в годы Второй мировой войны. В стране проходят протесты против новых уступок и «деперсонализации» нации.