Москва, 10 декабря, 2020, 11:49 — ИА Регнум.

Чем больше в России продовольственных монополистов, тем больше будет рост цен и тем труднее будет взывать к совести эгоистичных либералов, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в четверг, 10 декабря, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Путин заявил, что не существует никакой связи между пандемией и повышением цен на основные продовольственные товары. Действительная причина — желание «подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», сказал президент.

« Президент Путин назвал причиной подорожания продовольствия в России экспорт этого продовольствия за рубеж. Если перевести это на политический язык, главная причина подорожания еды в Россия — это победа эгоистического либерализма, который в погоне за повышением прибыли презрел интересы собственного народа и ловит волну за границей.

Мы не знаем, хочет ли и будет ли наше государство воздействовать на этих либеральных эгоистов. Но вывод уже ясен. Чем больше в России продовольственных монополистов, тем больше будет рост цен и тем труднее будет взывать к совести этих либералов. Надо и дальше развивать конкуренцию, локальные рынки и так далее.

Россия во второй раз в своей истории попадает в эту ловушку. В 1891—1892 годах в России разразился масштабный голод. Народу стали помогать не перейти на грань вымирания. Это было успешно, но всю заслугу помощи голодающим приписали себе земцы и прочая оппозиция.

Утверждалось, что тогдашний министр финансов Вышнеградский и его заместитель Витте в голодные годы проповедовали хлебный экспорт, давая этому такую формулу: «недоедим, но вывезем». Для русской истории, для оживления революционного движения этот голод и это клеймо на власти имели принципиальнейшее значение. Голод можно считать началом падения империи.