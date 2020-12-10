Обнинск, Калужская область, 10 декабря, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Наград международного конкурса проектов улучшений «Трансформация», прошедшего онлайн в рамках недели производительности IPWeek2020 и всероссийского межотраслевого конкурса научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики» удостоен проект по оптимизации производственных процессов Обвинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина, сообщает 10 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Technologiya.ru Предприятие отметили за оптимизацию производства

Жюри конкурса были представлены результаты комплексной работы, реализованной с помощью lean-технологий на керамическом направлении предприятия из Обнинска. Задача — повышение эффективности участка входного контроля комплектующих. В результате реализации проекта были исключены логистические издержки, разработано и изготовлено дополнительное оборудование, сформировано единое пространство для проведения контроля комплектующих, проведена автоматизация процессов и осуществлен перевод документов в электронную форму. Итогом работы стало сокращение в 2,5 раза используемых площадей и времени полного цикла входного контроля. Также был полностью исключен брак по причине некачественных комплектующих на окончательном этапе сборки керамических изделий.

«Внедрение принципов и инструментов бережливого производства ведётся на предприятии в рамках утвержденной программы. У нас разработано положение о порядке подачи и реализации предложений по улучшению и рационализаторских предложений, а также электронная система их учета. Научно-производственное направление «Керамика» с завидной регулярностью подтверждает, что оптимизация внутренних резервов — очень эффективный инструмент повышения уровня производства», — подчеркнул Андрей Силкин.