Ярославль, 10 декабря, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В Ярославле началось строительство нового Волейбольного центра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дмитрия Миронова в «В контакте» Строительство Волейбольного центра в Ярославле

Подготовительные работы начались на площадке на проспекте Фрунзе. Сейчас строительная техника расчищает площадку для строительства.

«Приступили к подготовительным работам по возведению основного корпуса Волейбольного центра. Уже выполнена геодезия, наладили временное электроснабжение площадки, прокладываем временную подъездную дорогу. По проекту предусмотрено строительство двух зданий — основной корпус центра и корпус для пляжного волейбола. В игровом зале будет находиться главная арена, рассчитанная почти на 6 тысяч зрителей», — написал на своей странице «В контакте» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Страница Дмитрия Миронова в «В контакте» Эскиз интерьера Волейбольного центра

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство ведётся за счет внебюджетных средств. Финансируют работы структуры российского бизнесмена Михаила Гуцериева.