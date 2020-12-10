Москва, 10 декабря, 2020, 11:13 — ИА Регнум. В Москве был представлен российский электрокар «Кама-1», разработанный ПАО «КамАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба КамАЗа.

Kamaz.ru Электромобиль «Кама-1»

Трехдверный компактный электрифицированный электромобиль получил название «Кама-1». Он оснащен интеллектуальной системой помощи водителю ADAS третьего уровня.

Габариты нового электрокара составляют 3,4×1,7×1,6 м. «Кама-1» получил батарею емкостью 33 кВт/ч и электромотор мощностью 80 кВт.

С 0 до 100 км/ч российский электрокар достигает за 6,7 с. При этом его максимальная скорость составляет 150 км/ч. Заряда аккумулятора хватает, чтобы проехать расстояние равное 250 км.

Ранее стало известно, что стоимость электрокара «Кама-1» будет составлять 1 млн рублей.

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